Как украденное зерно с оккупированных территорий попадает к партнеру ООН?

Турецкая компания Erisler, поставляющая продукцию для Всемирной продовольственной программы ООН, могла получать зерно из оккупированного Мариуполя, говорится в расследовании "Слідства.Інфо". Поставки осуществляла российская компания "Ника", владельцы которой также связаны с производством боевых беспилотников.

Журналисты установили, что в 2023–2024 годах "Ника", которая принадлежит семье Гуровых, отправила в Турцию более 54 тысяч тонн пшеницы, вывезенной из оккупированного города.

Всего в 2023 году компания экспортировала зерно в Турцию и Египет на сумму 3,7 миллиона долларов США, а уже в 2024 году объемы выросли почти вчетверо – до 12,9 миллиона долларов США. Часть этой продукции получила именно Erisler.

В то же время семья Гуровых владеет еще одной компанией – "Робоавиа", которая занимается производством разведывательных и ударных беспилотников. По данным Главного управления разведки Украины, предприятие производит дроны "Сарыч" и "Сюрприз" и с 2024 года находится под санкциями США и Украины.

Интересно! Руководитель Центра журналистских расследований Валентина Самар предполагает, что Гуровы могут быть номинальными владельцами этого бизнеса, ведь раньше не имели опыта в сфере производства беспилотников.

Зерно шло в Турцию через российские порты

Журналисты также установили, что в апреле 2024 года судно Alfa M, которое находится под украинскими санкциями, перевезло более 7,8 тысяч тонн пшеницы из Мариуполя в российский порт Темрюк. Оттуда зерно экспортировали в Турцию, а конечным получателем в документах отмечалась Erisler. Посредником выступала компания Global Commodities and Logistics Limited.

В документах происхождения груза Мариуполь был указан как российский город. По словам журналистки проекта SeaKrime Екатерины Яресько, такая схема позволяет скрыть истинное происхождение зерна и фактически делает его контрабандным.

Дополнительно сотрудник украинского представительства международной компании Cotecna сообщил, что лабораторная проверка этой партии зерна проводилась в Одессе. Образцы поступили из Турции с пометкой "страна происхождения – Россия", а их объемы полностью совпадали с данными судовых документов.

В то же время все декларации соответствия на пшеницу "Ники" с 2022 до начала 2026 года свидетельствуют, что производство связано с оккупированным Мариуполем.

Обратите внимание! Журналисты обратились за комментариями к фигурантам расследования. "Ника" и Erisler не ответили на запросы. В Global Commodities отрицают закупку зерна с оккупированных территорий и заявили, что работают в соответствии с международными стандартами. В Cotecna также отвергли причастность к такой продукции, отметив, что полагаются на документы контрагентов и не имеют независимых инструментов проверки происхождения зерна.

