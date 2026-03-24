Российские поставщики наращивают экспорт зерна

Россия в период с 1 по 20 марта существенно нарастила экспорт зерновых культур, сообщает NV со ссылкой на враждебные СМИ. Объемы поставок пшеницы достигли 3,1 миллиона тонн, что в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщают россияне, общий экспорт зерновых за это время составил около 3,5 миллиона тонн – втрое больше в годовом измерении. Причиной роста стал активный спрос со стороны стран-импортеров, которые стремятся обезопасить себя от возможного дефицита. В частности, значительно выросли поставки кукурузы – до 251 тысячи тонн против 11 тысяч тонн в прошлом году, а также ячменя – до 134,3 тысячи тонн.

Обратите внимание! Российскую пшеницу в этот период закупали 26 стран. Крупнейшими покупателями остаются традиционные рынки: Египет увеличил импорт в 3,7 раза – до 695 тысяч тонн, Турция – в 3,4 раза, до 314 тысяч тонн.

Также активные поставки осуществлялись в Израиль, Судан, а среди новых направлений – Танзания, Алжир, Шри-Ланка и Оман. Кукуруза поставлялась преимущественно в Иран и Турцию, тогда как ячмень также импортировали эти же страны.

Важно! Эксперты прогнозируют, что по итогам марта общий экспорт зерна из России может превысить средние показатели последних лет и приблизиться к рекордным значениям.

