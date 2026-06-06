Какое решение принял суд

Суд постановил, что арестованный корабль может быть передан Украине, пишет Reuters.

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Шведская полиция и береговая охрана задержали танкер с украинским зерном у южного побережья страны еще в марте этого года. Судно подозревали в использовании фальшивого флага и нарушении законов о морской безопасности, поскольку его техническое состояние было ненадлежащим.

Однако владелец корабля оспаривал его арест в суде. Его адвокат требовал, чтобы судно немедленно освободили. Однако суд отклонил эти требования.

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Суд подтвердил, что задержание Caffa было законным и что судно может быть передано Украине,

– заявил прокурор Гокан Ларссон.

Когда передадут судно

Украина, со своей стороны, добивалась передачи судна в рамках расследования военных преступлений России, которые связаны с незаконным присвоением и вывозом имущества с оккупированных территорий.

В своем решении суд постановил, что перевозка этого зерна можно квалифицировать как военное преступление по шведскому законодательству. Именно это позволит Киеву получить судно и доказательства незаконной деятельности.

В то же время прокурор Ларссон уточнил, что решение еще должно вступить в силу, прежде чем танкер передадут Украине. А у владельцев танкера есть три недели, чтобы подать апелляцию.

Заметьте! По данным сервиса отслеживания судов MarineTraffic, судно Caffa – это 96-метровый грузовой корабль общего назначения. По данным шведской полиции, большинство из 11 членов экипажа судна были гражданами России.