Какое решение принял суд
Суд постановил, что арестованный корабль может быть передан Украине, пишет Reuters.
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Шведская полиция и береговая охрана задержали танкер с украинским зерном у южного побережья страны еще в марте этого года. Судно подозревали в использовании фальшивого флага и нарушении законов о морской безопасности, поскольку его техническое состояние было ненадлежащим.
Однако владелец корабля оспаривал его арест в суде. Его адвокат требовал, чтобы судно немедленно освободили. Однако суд отклонил эти требования.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Суд подтвердил, что задержание Caffa было законным и что судно может быть передано Украине,
– заявил прокурор Гокан Ларссон.
Когда передадут судно
Украина, со своей стороны, добивалась передачи судна в рамках расследования военных преступлений России, которые связаны с незаконным присвоением и вывозом имущества с оккупированных территорий.
В своем решении суд постановил, что перевозка этого зерна можно квалифицировать как военное преступление по шведскому законодательству. Именно это позволит Киеву получить судно и доказательства незаконной деятельности.
В то же время прокурор Ларссон уточнил, что решение еще должно вступить в силу, прежде чем танкер передадут Украине. А у владельцев танкера есть три недели, чтобы подать апелляцию.
Заметьте! По данным сервиса отслеживания судов MarineTraffic, судно Caffa – это 96-метровый грузовой корабль общего назначения. По данным шведской полиции, большинство из 11 членов экипажа судна были гражданами России.
- Напомним, представитель МИД Украины Георгий Тихий ранее сообщал, что похищенное Россией зерно с временно оккупированных украинских территорий поступает в ряд стран. Среди них – Турция, Египет, Алжир.
- Также недавно в израильский порт Хайфы прибыло судно PANORMITIS с зерном, похищенным Россией с оккупированных территорий Украины. После этого МИД вызвал посла Израиля и вручил ему ноту протеста. А президент Владимир Зеленский отметил юридическую ответственность за приобретение похищенной продукции и раскритиковал покупку такого зерна.
- По данным Украины, только из порта оккупированного Мариуполя российские оккупационные силы вывезли около 60 тысяч тонн пшеницы. С января оттуда было отправлено не менее восьми судов с зерном. Кроме зерна, с временно оккупированных территорий также вывозятся металл и другие грузы.