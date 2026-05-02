Что известно о краже украинской пшеницы россиянами?

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете со ссылкой на "управление Россельхознадзора" оккупированной россиянами Донетчины.

Читайте также Рынок пшеницы оживает: пойдут ли цены вверх в ближайшее время

Согласно информации, морской порт Мариуполя стал настоящим элементом военной логистики. Порт превратился в инструмент ограбления оккупированных территорий.

Захватчики вывозят зерно, металл и другие грузы,

– рассказали в совете.

Захватчики также стремятся сделать порт Мариуполя ключевым логистическим центром на временно оккупированных территориях. А ранее сообщали о якобы разработке так называемой "стратегии развития" Мариупольского порта до 2040 года.

Согласно ей, грузоподъемность судов должна достичь 25 тысяч тонн. По состоянию на сейчас она составляет от 3 до 10 тысяч тонн.

Напомним, что с января по апрель 2026 года 25 судов российского зернового флота совершили около 50 прямых рейсов из закрытых украинских портов на временно оккупированных территориях в порты третьих стран. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В течение этого периода из оккупации было экспортировано более 850 тысяч тонн зерна.

Более 50% от этого объема было вывезено из одного закрытого порта в городе Севастополь.

Еще 13% от общего объема отгрузили из портов Азовского моря – Мариуполя и Бердянска.

В частности страна пытается избежать ответственности за свои действия. Россияне выключают транспондеры, подменяя координаты и осуществляя перегрузки с судна на судно, чтобы скрыть незаконную продажу похищенного украинского зерна.

Что еще стоит знать о ситуации с похищенным зерном?

Напомним, что Египет пообещал Владимиру Зеленскому не покупать зерно, которое Россия похищает с временно оккупированных территорий. Президент Украины рассказал об этом после проведения беседы с президентом Абделем Фаттахом Ас-Сиси. Он также отметил, что Египет заинтересован в том, чтобы покупать именно украинское зерно.

Швеция конфисковала балкер Caffa. Его подозревают в незаконном вывозе украинского зерна. Судно было задержано 6 марта в Балтийском море. Окончательное решение по судну будет принимать суд.

В то же время журналистка проекта SeaKrime Екатерина Яресько сообщила 29 апреля, что Сирия принимает ворованное украинское зерно. Согласно ее словам, закупки осуществляет государственная компания. В то же время зерно было собрано с оккупированных территорий Запорожской, Херсонской областей и Крыма.