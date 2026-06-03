Экспорт пшеницы ускорился, а погода способствует будущему урожаю

Аналитики отмечают, что завершение текущего маркетингового года сопровождается активизацией экспорта украинской пшеницы, сообщает UkrAgroConsult. Это положительно повлияло на настроения трейдеров и производителей, а также позволило пересмотреть оценки внешних поставок в сторону увеличения.

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За одиннадцать месяцев сезона Украина экспортировала 12,35 миллиона тонн пшеницы. В то же время прогноз экспорта повышен до 13,5 миллиона тонн. Однако даже при таких темпах реализации на рынке останутся существенные переходные запасы, которые будут влиять на баланс нового сезона.

Наличие значительных остатков зерна создает дополнительное предложение для рынка, но пока не оказывает критического давления на цены.

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Погодные условия пока остаются благоприятными для развития посевов. Достаточное количество осадков, умеренные температуры и хорошее увлажнение почвы в основных регионах выращивания поддерживают оптимистичные прогнозы по урожайности.

По текущим оценкам, производство пшеницы в Украине в 2026 году может составить около 23 миллионов тонн. Такой результат позволит стране сохранить весомые позиции среди мировых экспортеров зерна и обеспечить стабильное предложение на внешних рынках.

Конкуренция на экспортных рынках будет усиливаться

Несмотря на значительные запасы, форвардные цены на пшеницу остаются близкими к нынешним рыночным уровням. Эксперты объясняют это опасениями относительно возможных рисков предложения, геополитической ситуации и перспектив мирового спроса.

В новом сезоне конкуренция между странами Черноморского региона может усилиться. В то же время важным фактором поддержки рынка будет оставаться спрос из стран Северной Африки и Азии.

Среди ключевых покупателей украинской пшеницы традиционно остаются Египет, Алжир и Индонезия. Именно эти направления в значительной степени будут определять экспортные возможности Украины и дальнейшую ценовую ситуацию на зерновом рынке.

Новые требования для украинской пшеницы: Индонезия усилила контроль импорта

Индонезия ввела обновленные фитосанитарные требования к импорту украинской пшеницы. Новые правила вступили в силу с 1 июня 2026 года и предусматривают дополнительные условия для экспортеров.

Индонезийская сторона также определила перечень карантинных организмов, которых не должно быть в украинском зерне. В частности, речь идет о капровом жуке Trogoderma granarium, фузариоз колоса и бактериальную пятнистость.

Кроме этого, пшеница должна быть полностью очищена от почвы, сорняков, растительных остатков и других посторонних примесей. Перед отправкой обязательной процедурой станет фумигация зерна фосфином.