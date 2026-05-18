Мышиное нашествие угрожает посевной кампании

Австралийские власти выдали экстренное разрешение на ограниченное использование усиленной приманки на основе фосфида цинка для борьбы с мышами, сообщает Bloomberg. Решение приняли после обращения ведущей зерновой ассоциации страны, которая сообщила о критическом росте численности грызунов на старте посевной кампании.

Разрешение вступило в силу 12 мая и позволяет применять приманку двойной концентрации. Регулятор агрохимической продукции отметил, что речь идет именно о временной мере для сдерживания распространения вредителей.

Проблема уже охватила несколько сельскохозяйственных регионов, где мыши массово повреждают молодые посевы и наносят все больший ущерб фермерам.

Грызуны уничтожают зерно, технику и заставляют пересевать поля

Экономические потери от мышиных нашествий могут быть масштабными. Грызуны поедают всходы, загрязняют зерно в хранилищах и повреждают оборудование, перегрызая кабели и другую инфраструктуру.

Ученые напоминают, что предыдущее масштабное нашествие в 2021 году стоило только штату Новый Южный Уэльс более 600 миллионов австралийских долларов.

Проблему подтверждают и полевые наблюдения. Еще в марте высокий уровень заражения мышами зафиксировали в Южной Австралии и отдельных районах Западной Австралии. Местные медиа показывали кадры, где грызуны заполоняют поля, поедают урожай и накапливаются в зерновых контейнерах.

Основатель Grain Producers Australia Эндрю Вайдеман отметил, что больше всего от мышей страдают посевы рапса и ячменя. По его словам, некоторым хозяйствам в Западной Австралии уже пришлось пересевать поля из-за повреждений. "Мыши даже карабкаются по стеблям пшеницы и отгрызают колос", – объяснил он, подчеркивая необходимость быстрого реагирования.

Фермеры работают под двойным давлением

Нашествие грызунов стало дополнительным ударом для австралийского агросектора, который уже испытывает последствия подорожания удобрений и топлива из-за геополитической напряженности, а также риски будущего климатического явления Эль-Ниньо.

Австралия остается одним из крупнейших мировых экспортеров зерна, поставляя миллионы тонн пшеницы и рапса в страны Азии, Ближнего Востока и Китая. Именно поэтому любые проблемы с урожаем могут влиять не только на внутренний рынок, но и на международную торговлю.

В то же время власти напоминают, что разрешение на использование сильнодействующей приманки будет действовать только до 15 декабря. Из-за высокой токсичности для птиц и млекопитающих применение препарата будет оставаться под строгим контролем.

USDA ухудшило прогноз по пшенице: рынок США ждет рост цен

Фермеры США и без нашествия мышей вынуждены ждать падения производства зерновых в этом году.

USDA прогнозирует снижение мирового производства пшеницы до 819,06 миллиона тонн в сезоне 2026/27, что может повысить мировые цены на зерно.

Также ожидается сокращение мирового производства кукурузы до 1,295 миллиарда тонн, в частности в США, тогда как в Китае прогнозируется увеличение урожая.

В то же время ключевым фактором для рынка будет оставаться погода летом, которая может существенно повлиять на будущий урожай в мире.