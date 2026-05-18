Мишача навала загрожує посівній кампанії

Австралійська влада видала екстрений дозвіл на обмежене використання посиленої приманки на основі фосфіду цинку для боротьби з мишами, повідомляє Bloomberg. Рішення ухвалили після звернення провідної зернової асоціації країни, яка повідомила про критичне зростання чисельності гризунів на старті посівної кампанії.

Дозвіл набув чинності 12 травня та дозволяє застосовувати приманку подвійної концентрації. Регулятор агрохімічної продукції наголосив, що йдеться саме про тимчасовий захід для стримування поширення шкідників.

Проблема вже охопила кілька сільськогосподарських регіонів, де миші масово пошкоджують молоді посіви та завдають дедалі більших збитків фермерам.

Гризуни нищать зерно, техніку та змушують пересівати поля

Економічні втрати від мишачих навал можуть бути масштабними. Гризуни поїдають сходи, забруднюють зерно у сховищах і пошкоджують обладнання, перегризаючи кабелі та іншу інфраструктуру.

Науковці нагадують, що попередня масштабна навала у 2021 році коштувала лише штату Новий Південний Уельс понад 600 мільйонів австралійських доларів.

Проблему підтверджують і польові спостереження. Ще у березні високий рівень зараження мишами зафіксували в Південній Австралії та окремих районах Західної Австралії. Місцеві медіа показували кадри, де гризуни заполоняють поля, поїдають врожай та накопичуються у зернових контейнерах.

Засновник Grain Producers Australia Ендрю Вайдеман зазначив, що найбільше від мишей потерпають посіви ріпаку та ячменю. За його словами, деяким господарствам у Західній Австралії вже довелося пересівати поля через пошкодження. "Миші навіть видираються по стеблах пшениці та відгризають колос", – пояснив він, наголошуючи на необхідності швидкого реагування.

Фермери працюють під подвійним тиском

Нашестя гризунів стало додатковим ударом для австралійського агросектору, який уже відчуває наслідки подорожчання добрив і пального через геополітичну напруженість, а також ризики майбутнього кліматичного явища Ель-Ніньйо.

Австралія залишається одним із найбільших світових експортерів зерна, постачаючи мільйони тонн пшениці та ріпаку до країн Азії, Близького Сходу та Китаю. Саме тому будь-які проблеми з урожаєм можуть впливати не лише на внутрішній ринок, а й на міжнародну торгівлю.

Водночас влада нагадує, що дозвіл на використання сильнодіючої приманки діятиме лише до 15 грудня. Через високу токсичність для птахів та ссавців застосування препарату залишатиметься під суворим контролем.

USDA погіршило прогноз по пшениці: ринок США чекає зростання цін

Фермери США і без навали мишей змушені чекати падіння виробництва зернових цього року.

USDA прогнозує зниження світового виробництва пшениці до 819,06 мільйона тонн у сезоні 2026/27, що може підвищити світові ціни на зерно.

Також очікується скорочення світового виробництва кукурудзи до 1,295 мільярда тонн, зокрема в США, тоді як у Китаї прогнозується збільшення врожаю.

Водночас ключовим фактором для ринку залишатиметься погода влітку, яка може суттєво вплинути на майбутній урожай у світі.