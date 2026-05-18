Тендер на закупівлю пшениці завершився без угоди

Комітет Feed Leaders Committee (FLC) у Південній Кореї, ймовірно, не здійснив закупівлю на міжнародному тендері з придбання до 65 тисяч тонн фуражної пшениці, повідомляє Reuters. За даними європейських трейдерів, торги відбулися 13 травня, однак запропоновані ціни виявилися зависокими для покупців.

Подорожчання зерна відбулося після нічного стрибка котирувань американської пшениці на біржі в Чикаго.

На ринку пояснюють, що реакцію спричинили прогнози про можливе скорочення врожаю пшениці у США, які одразу підштовхнули ф'ючерсні ціни вгору.

Найнижча пропозиція перевищила очікування покупців

Найнижчу цінову заявку, за інформацією трейдерів, подала компанія Cargill. Йшлося про постачання всього обсягу – 65 тисяч тонн – за ціною 298,5 долара США за тонну на умовах cost and freight, а також із додатковою надбавкою 2 долари США за тонну за розвантаження у порту.

Поставка зерна планувалася однією партією з прибуттям до Південної Кореї орієнтовно наприкінці серпня. Втім, навіть найнижча пропозиція не переконала корейських покупців, які вирішили утриматися від укладання контракту на тлі волатильного ринку.

Зверніть увагу! Закупівельні ціни на пшеницю в Україні у травні 2026 року (на умовах CPT-порт/EXW-елеватор) коливаються в межах 214 – 224 долари за тонну, або 9 800–11 100 гривень за тонну. Ціни відносно стабільні та підтримуються активним попитом внутрішніх переробників і експортними контрактами.

Для закупівлі діяли жорсткі географічні обмеження

Умови тендеру передбачали, що пшениця могла мати будь-яке походження, однак із низкою винятків. До участі не допускалося зерно з Росії, Аргентини, Китаю, Пакистану та Данії.

Окремо зазначалося, що для постачання не можна використовувати чорноморські порти Росії та України, незалежно від країни походження зерна. Аналітики зауважують, що остаточні оцінки щодо цін та обсягів можуть ще уточнюватися, однак ситуація вже демонструє чутливість світового ринку пшениці до погодних прогнозів і біржових коливань.

Скандал з українським зерном: Ізраїль пропонує блокувати ввезення пшениці, яку вкрала Росія

Побоювання Південної Кореї щодо ввезення зерна з чорноморського регіону можна зрозуміти. Компанії-експортери не хочуть наражатись на небезпеку ввезення краденого зерна. Ізраїль після такого скандалу вже зробив певні висновки.

Асоціація ізраїльських імпортерів сільськогосподарської продукції звернулася до посольства України в Ізраїлі з метою підписати меморандум.

Росія вивезла з окупованих територій понад 2 мільйони тонн зерна в 2025 році, яке постачали до країн Африки, Близького Сходу та Азії.

Посольство України в Ізраїлі тримає зв'язок з українськими фаховими органами. Зараз намагаються відстежувати логістичні ланцюги й відповідно походження зерна. Застосовують також фінансовий моніторинг.