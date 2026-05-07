Що відомо про позицію ізраїльських імпортерів щодо українського зерна?

Про те, як в Ізраїлі планують припинити ввезення українського зерна з окупованих територій, пише OBOZ.UA.

У скандалі щодо ввезення української пшениці до Ізраїлю, яку Росія вкрала з окупованих територій, з'явилися оновлення. Євген Корнійчук, посол України в Ізраїлі, повідомив, що Асоціація ізраїльських імпортерів сільськогосподарської продукції звернулася до посольства. Мета – підписати меморандум про співпрацю.

На прохання місцевих аграріїв, спільні дії з Україною мають унеможливити постачання зерна (що вкрала Росія з тимчасово окупованих територій) до Ізраїлю.

За словами посла, звернення імпортерів передали через юристів асоціації. Відповідь українського посольства поки полягає в тому, щоб погодити з урядом відповідні дії, отримати повноваження та продовжити розв'язання конфлікту.

Зауважте! Посольство України в Ізраїлі тримає зв'язок з українськими фаховими органами. Зараз намагаються відстежувати логістичні ланцюги й відповідно походження зерна. Застосовують також фінансовий моніторинг.

Зокрема Корнійчук додав, що до звернення ізраїльських імпортерів підштовхнув ризик санкцій. Вочевидь компанії вирішили не ризикувати авторитетом і репутацією, які вибудовували на місцевому ринку понад 50 років.

Ми вважаємо, що це крок вперед, це стрибок вперед, тому що асоціація імпортерів поскаржилася на те, що ізраїльський уряд не може їх орієнтувати протягом останніх двох тижнів, щодо того, яким чином їм діяти в цій ситуації,

– зазначив посол.

Напередодні також зазначалося, що Посольство України в Тель-Авіві звернулося до місцевої поліції, аби визначити походження ввезеного зерна.

Скільки українського зерна вкрала Росія у 2025 році та чи є рішення?

В інтерв'ю для Укрінформу перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський розповів, що за 2025 рік Росія вивезла з ТОТ більше як 2 мільйони тонн зерна. Попередня вартість – 400 мільйонів доларів.

Відомо, що постачали продукт до країн Африки, Близького Сходу та Азії. Для вивезення зерна використовували "зерновий" флот Росії, який почав працювати в окупованих портах:

в Криму;

в Запоріжжі;

на Донеччині.

Зокрема як пише Agravery, Віталій Козаченко, юрист і партнер Fortior Law, пояснив, що універсального рішення чи механізму в такій ситуації не існує.

Кожного разу країни, які беруть участь у війні, винаходять нові такі механізми. Кожного разу вони інші. Зазвичай, коли закінчується війна, то може бути мирова угода між країною-агресоркою та переможницею. Згідно цієї угоди, якщо країна-агресор програла, то вона може бути зобов'язаною або може згодитися платити репарації,

– додав юрист.

Але як варіант можна скористатися такими рішеннями:

впровадження справ в українських судах;

позови до суду з прав людини;

звернення до гаазького суду;

інвестиційні арбітражі.

Що ще відомо про вивезення українського зерна?

Окрім Ізраїлю, приймають крадене зерно з окупованих українських територій у Єгипті. Країна дозволила розвантажити 26,9 тисячі тонн пшениці у своїх портах.

Порт у Маріуполі став елементом військової логістики, через який зокрема вивозять метали й зерно. Щодо пшениці – окупанти вивезли вже майже 60 тисяч тонн (8 теплоходів).

Також повідомлялося, що Росія готує розробку "стратегії розвитку" Маріупольського порту до 2040 року. Так, вантажопідйомність суден має бути на рівні 25 тисяч тонн. Нині ж вона становить 3 – 10 тисяч тонн.