Что известно о позиции израильских импортеров относительно украинского зерна?

О том, как в Израиле планируют прекратить ввоз украинского зерна с оккупированных территорий, пишет OBOZ.UA.

В скандале по ввозу украинской пшеницы в Израиль, которую Россия украла с оккупированных территорий, появились обновления. Евгений Корнийчук, посол Украины в Израиле, сообщил, что Ассоциация израильских импортеров сельскохозяйственной продукции обратилась в посольство. Цель – подписать меморандум о сотрудничестве.

По просьбе местных аграриев, совместные действия с Украиной должны сделать невозможным поставки зерна (что вложила Россия с временно оккупированных территорий) в Израиль.

По словам посла, обращение импортеров передали через юристов ассоциации. Ответ украинского посольства пока заключается в том, чтобы согласовать с правительством соответствующие действия, получить полномочия и продолжить решение конфликта.

Заметьте! Посольство Украины в Израиле держит связь с украинскими профессиональными органами. Сейчас пытаются отслеживать логистические цепи и соответственно происхождение зерна. Применяют также финансовый мониторинг.

В частности Корнийчук добавил, что к обращению израильских импортеров подтолкнул риск санкций. Очевидно компании решили не рисковать авторитетом и репутацией, которые выстраивали на местном рынке более 50 лет.

Мы считаем, что это шаг вперед, это скачок вперед, потому что ассоциация импортеров пожаловалась на то, что израильское правительство не может их ориентировать в течение последних двух недель, относительно того, каким образом им действовать в этой ситуации,

– отметил посол.

Накануне также отмечалось, что Посольство Украины в Тель-Авиве обратилось к местной полиции, чтобы определить происхождение ввезенного зерна.

Сколько украинского зерна украла Россия в 2025 году и есть ли решение?

В интервью для Укринформа первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский рассказал, что за 2025 год Россия вывезла из ВОТ более 2 миллионов тонн зерна. Предварительная стоимость – 400 миллионов долларов.

Известно, что поставляли продукт в страны Африки, Ближнего Востока и Азии. Для вывоза зерна использовали "зерновой" флот России, который начал работать в оккупированных портах:

в Крыму;

в Запорожье;

в Донецкой области.

В частности как пишет Agravery, Виталий Козаченко, юрист и партнер Fortior Law, объяснил, что универсального решения или механизма в такой ситуации не существует.

Каждый раз страны, участвующих в войне, изобретают новые такие механизмы. Каждый раз они другие. Обычно, когда заканчивается война, то может быть мировое соглашение между страной-агрессором и победительницей. Согласно этому соглашению, если страна-агрессор проиграла, то она может быть обязанной или может согласиться платить репарации,

– добавил юрист.

Но как вариант можно воспользоваться такими решениями:

внедрение дел в украинских судах;

иски в суд по правам человека;

обращение в гаагский суд;

инвестиционные арбитражи.

Что еще известно о вывозе украинского зерна?

Кроме Израиля, принимают краденое зерно с оккупированных украинских территорий в Египте. Страна позволила разгрузить 26,9 тысяч тонн пшеницы в своих портах.

Порт в Мариуполе стал элементом военной логистики, через который в частности вывозят металлы и зерно. По пшенице – оккупанты вывезли уже почти 60 тысяч тонн (8 теплоходов).

Также сообщалось, что Россия готовит разработку "стратегии развития" Мариупольского порта до 2040 года. Так, грузоподъемность судов должна быть на уровне 25 тысяч тонн. Сейчас же она составляет 3 – 10 тысяч тонн.