Индия возвращается к экспорту пшеницы

Индия снова вышла на международный рынок пшеницы после длительного перерыва, длившегося с 2022 года, сообщает Reuters. Причиной стало накопление значительных запасов, а также рост мировых цен и стабилизация стоимости фрахта.

Первые партии уже отгружаются: в частности, в западном порту Кандла готовят к экспорту 22 тысячи тонн зерна, которое направляется в Объединенные Арабские Эмираты. В общем трейдерам разрешено поставить за границу до 5 миллионов тонн пшеницы.

Ранее экспорт был запрещен из-за неурожая, вызванного жарой, что привело к резкому росту внутренних цен. Ограничения действовали в течение нескольких лет и только в 2026 году были отменены.

Высокие цены сдерживают масштабные поставки

Несмотря на формальное открытие экспорта, индийская пшеница остается дорогой на фоне высоких внутренних цен. Это ограничивает ее конкурентоспособность по сравнению с поставками из Австралии и Черноморского региона.

В то же время определенный спрос сформировался из-за геополитических факторов. В частности, напряженность на Ближнем Востоке вызвала рост стоимости логистики, что заставило отдельных импортеров обратить внимание на индийское зерно.

Однако аналитики не ожидают резкого роста экспорта. Из-за повреждения урожая и подорожания зерна на внутреннем рынке объемы поставок, вероятно, будут оставаться ограниченными.

