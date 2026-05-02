Що відомо про крадіжку української пшениці росіянами?

Про це повідомили у Маріупольській міській раді з посиланням на "управління Россільгоспнагляду" окупованої росіянами Донеччини.

Читайте також Ринок пшениці оживає: чи підуть ціни вгору найближчим часом

Згідно з інформацією, морський порт Маріуполя став справжнім елементом військової логістики. Порт перетворився на інструмент пограбування окупованих територій.

Загарбники вивозять зерно, метал та інші вантажі,

– розповіли у раді.

Загарбники також прагнуть зробити порт Маріуполя ключовим логістичним центром на тимчасово окупованих територіях. А раніше повідомляли про нібито розробку так званої "стратегії розвитку" Маріупольського порту до 2040 року.

Згідно з нею, вантажопідйомність суден має сягнути 25 тисяч тонн. Станом на зараз вона становить від 3 до 10 тисяч тонн.

Нагадаємо, що із січня по квітень 2026 року 25 суден російського зернового флоту здійснили близько 50 прямих рейсів із закритих українських портів на тимчасово окупованих територіях до портів третіх країн. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Протягом цього періоду з окупації було експортовано понад 850 тисяч тонн зерна.

Більше ніж 50% від цього обсягу було вивезено з одного закритого порту в місті Севастополь.

Ще 13% від загального обсягу відвантажили з портів Азовського моря – Маріуполя та Бердянська.

Зокрема країна намагається уникнути відповідальності за свої дії. Росіяни вимикають транспондери, підміняючи координати та здійснюючи перевантаження з судна на судно, щоб приховати незаконний продаж викраденого українського зерна.

Що ще варто знати про ситуацію з викраденим зерном?

Нагадаємо, що Єгипет пообіцяв Володимиру Зеленському не купувати зерно, яке Росія викрадає з тимчасово окупованих територій. Президент України розповів про це після проведення бесіди із президентом Абделем Фаттахом Ас-Сісі. Він також зазначив, що Єгипет зацікавлений у тому, аби купувати саме українське зерно.

Швеція конфіскувала балкер Caffa. Його підозрюють у незаконному вивезенні українського зерна. Судно було затримане 6 березня у Балтійському морі. Остаточне рішення щодо судна буде ухвалювати суд.

Водночас журналістка проєкту SeaKrime Катерина Яресько повідомила 29 квітня, що Сирія приймає крадене українське зерно. Згідно з її словами, закупки здійснює державна компанія. Водночас зерно було зібране з окупованих територій Запорізької, Херсонської областей та Криму.