Експорт пшениці прискорився, а погода сприяє майбутньому врожаю

Аналітики відзначають, що завершення поточного маркетингового року супроводжується активізацією експорту української пшениці, повідомляє UkrAgroConsult. Це позитивно вплинуло на настрої трейдерів та виробників, а також дозволило переглянути оцінки зовнішніх поставок у бік збільшення.

Дивіться також Миші атакують поля: Австралія екстрено рятує врожай від масштабної навали гризунів

За одинадцять місяців сезону Україна експортувала 12,35 мільйона тонн пшениці. Водночас прогноз експорту підвищено до 13,5 мільйона тонн. Проте навіть за таких темпів реалізації на ринку залишаться суттєві перехідні запаси, які впливатимуть на баланс нового сезону.

Наявність значних залишків зерна створює додаткову пропозицію для ринку, але поки що не чинить критичного тиску на ціни.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Погодні умови наразі залишаються сприятливими для розвитку посівів. Достатня кількість опадів, помірні температури та хороше зволоження ґрунту в основних регіонах вирощування підтримують оптимістичні прогнози щодо врожайності.

За поточними оцінками, виробництво пшениці в Україні у 2026 році може становити близько 23 мільйонів тонн. Такий результат дозволить країні зберегти вагомі позиції серед світових експортерів зерна та забезпечити стабільну пропозицію на зовнішніх ринках.

Конкуренція на експортних ринках посилюватиметься

Попри значні запаси, форвардні ціни на пшеницю залишаються близькими до нинішніх ринкових рівнів. Експерти пояснюють це побоюваннями щодо можливих ризиків пропозиції, геополітичної ситуації та перспектив світового попиту.

У новому сезоні конкуренція між країнами Чорноморського регіону може посилитися. Водночас важливим фактором підтримки ринку залишатиметься попит із країн Північної Африки та Азії.

Серед ключових покупців української пшениці традиційно залишаються Єгипет, Алжир та Індонезія. Саме ці напрямки значною мірою визначатимуть експортні можливості України та подальшу цінову ситуацію на зерновому ринку.

Нові вимоги для української пшениці: Індонезія посилила контроль імпорту

Індонезія запровадила оновлені фітосанітарні вимоги до імпорту української пшениці. Нові правила набули чинності з 1 червня 2026 року та передбачають додаткові умови для експортерів.

Індонезійська сторона також визначила перелік карантинних організмів, яких не повинно бути в українському зерні. Зокрема, йдеться про капрового жука Trogoderma granarium, фузаріоз колоса та бактеріальну плямистість.

Крім цього, пшениця має бути повністю очищена від ґрунту, бур'янів, рослинних залишків та інших сторонніх домішок. Перед відправленням обов'язковою процедурою стане фумігація зерна фосфіном.