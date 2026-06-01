Які нові вимоги ввела Індонезія

Індонезія оновила фітосанітарні правила для імпорту української пшениці. Про зміни повідомила Держпродспоживслужба з посиланням на Індонезійський карантинний орган.

Нові вимоги набули чинності з 1 червня 2026 року та передбачають додатковий контроль кожної партії зерна. Відтепер українська пшениця повинна супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом, який видає Національна організація захисту рослин України.

Окрему увагу приділено оформленню документації. У графі «Додаткова декларація» необхідно зазначати підтвердження того, що партія відповідає фітосанітарним вимогам Індонезії, а також вказувати реєстраційний код експортера.

Які умови мають виконати експортери

Індонезійська сторона також визначила перелік карантинних організмів, яких не повинно бути в українському зерні. Зокрема, йдеться про капрового жука Trogoderma granarium, фузаріоз колоса та бактеріальну плямистість.

Крім цього, пшениця має бути повністю очищена від ґрунту, бур'янів, рослинних залишків та інших сторонніх домішок. Перед відправленням обов'язковою процедурою стане фумігація зерна фосфіном.

У Держпродспоживслужбі також нагадали про ще одну нову вимогу. Перед експортом кожної партії зерна український експортер або його офіційний представник повинен здійснити попереднє повідомлення про поставку. Очікується, що оновлені правила посилять фітосанітарний контроль та визначать чіткіші умови доступу української пшениці на індонезійський ринок.

