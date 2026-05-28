Туреччина почала жнива та зменшує потребу в імпорті

Ціни на український ячмінь старого врожаю перебувають під тиском через зниження закупівельної активності Туреччини. Як повідомляють аналітики ASAP Agri, турецькі фермери вже розпочали збиральну кампанію 2026 року.

За словами брокера Atria Brokers Саліха Карагьоза, жнива стартували 24 травня. Перші результати у південно-східних регіонах країни демонструють натуру зерна на рівні 64 – 65 кілограмів на гектолітр.

Очікування щодо нового врожаю в Туреччині залишаються доволі оптимістичними, що безпосередньо впливає на настрої ринку та потребу в імпортних поставках.

Врожай ячменю в Туреччині може різко зрости

За прогнозом Міністерства сільського господарства США, у 2026 році Туреччина може зібрати близько 8,3 мільйона тонн ячменю, що на 63% більше порівняно з минулим роком. Водночас Турецький статистичний інститут оцінює майбутній урожай ще вище – на рівні 9 мільйонів тонн, або на 50% більше у річному вимірі.

На тлі очікуваного зростання внутрішнього виробництва потреба країни в імпортному зерні може істотно скоротитися. За оцінками USDA, у 2026/27 маркетинговому році Туреччина імпортує лише близько 150 тисяч тонн ячменю, що на 90% менше, ніж роком раніше.

Саме ці очікування стали одним із ключових чинників послаблення попиту на український ячмінь.

Український ринок шукає нові напрямки збуту

Початок турецьких жнив лише посилив спадний тренд на ринку українського зерна. За інформацією брокера Atria Brokers Дмитра Кромкіна, партію українського ячменю старого врожаю типу "костер" реалізували по 217 доларів США за тонну на умовах FOB Дунай.

Це приблизно на 5 доларів США за тонну нижче від рівня пропозицій, який спостерігався наприкінці попереднього тижня.

Аналітики зазначають, що на тлі поступового згасання турецького попиту перед українським ринком постає новий виклик – пошук альтернативних напрямків експорту для ячменю старого врожаю.

Китайський ринок може стати головною підтримкою українських виробників ячменю

