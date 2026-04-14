Туреччина нарощує імпорт українського ячменю

За даними ASAP Agri, за дев'ять місяців 2025–2026 маркетингового року Україна значно збільшила поставки ячменю до Туреччини. Обсяги експорту зросли у 4,6 раза – з 64 тисяч тонн до 297 тисяч тонн порівняно з аналогічним періодом минулого сезону.

Туреччина стала одним із ключових напрямків для українського ячменю. Більше цієї культури за вказаний період закупив лише Китай.

Частка Туреччини у загальному експорті зросла до 21%, тоді як роком раніше вона становила лише 3%. Така динаміка свідчить про різке посилення ролі цього ринку для українських аграріїв.

Чому попит може різко впасти?

Попри нинішні успіхи, перспективи експорту виглядають менш оптимістичними. У наступному маркетинговому році Туреччина планує суттєво збільшити власне виробництво ячменю.

Збирання врожаю 2026 року очікується наприкінці травня, а обсяг виробництва може сягнути близько 8,5 мільйона тонн. Це на 3 мільйони тонн більше, ніж торік.

Таке зростання означає, що країна менше залежатиме від імпорту, що автоматично скоротить попит на український ячмінь.

Ринок готується до розвороту

Аналітики зазначають, що ще минулого року слабкий врожай у Туреччині відкрив можливості для імпорту та зробив країну одним із ключових ринків для України.

Однак уже зараз очікування високого врожаю сигналізують про можливий розворот ситуації. Учасники ринку прогнозують, що попит на імпортний ячмінь суттєво знизиться після виходу нового врожаю.

Для українських експортерів це означає необхідність шукати нові ринки збуту або адаптувати стратегію продажів у найближчому сезоні.

