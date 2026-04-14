Турция наращивает импорт украинского ячменя

По данным ASAP Agri, за девять месяцев 2025–2026 маркетингового года Украина значительно увеличила поставки ячменя в Турцию. Объемы экспорта выросли в 4,6 раза – с 64 тысяч тонн до 297 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона.

Смотрите также Украинский рынок КРС удивляет: поголовье сокращается, однако экспорт растет

Турция стала одним из ключевых направлений для украинского ячменя. Больше этой культуры за указанный период закупил только Китай.

Доля Турции в общем экспорте выросла до 21%, тогда как годом ранее она составляла лишь 3%. Такая динамика свидетельствует о резком усилении роли этого рынка для украинских аграриев.

Почему спрос может резко упасть?

Несмотря на нынешние успехи, перспективы экспорта выглядят менее оптимистичными. В следующем маркетинговом году Турция планирует существенно увеличить собственное производство ячменя.

Сбор урожая 2026 года ожидается в конце мая, а объем производства может составить около 8,5 миллиона тонн. Это на 3 миллиона тонн больше, чем в прошлом году.

Такой рост означает, что страна будет меньше зависеть от импорта, что автоматически сократит спрос на украинский ячмень.

Рынок готовится к развороту

Аналитики отмечают, что еще в прошлом году слабый урожай в Турции открыл возможности для импорта и сделал страну одним из ключевых рынков для Украины.

Однако уже сейчас ожидания высокого урожая сигнализируют о возможном развороте ситуации. Участники рынка прогнозируют, что спрос на импортный ячмень существенно снизится после выхода нового урожая.

Для украинских экспортеров это означает необходимость искать новые рынки сбыта или адаптировать стратегию продаж в ближайшем сезоне.

Турция почти полностью отказалась от украинского подсолнечного шрота: кто занял рынок?