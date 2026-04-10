Украина потеряла ключевой рынок

По оценкам аналитиков ASAP Agri, за последнее десятилетие структура импорта подсолнечного шрота в Турция претерпела кардинальные изменения. Если в 2015–2016 маркетинговом году Украина и Россия имели почти одинаковые позиции – примерно по 45%, то в дальнейшем баланс начал смещаться.

К 2021–2022 маркетинговому году доля Украины сократилась до около 30%, тогда как Россия нарастила присутствие до 50%. После 2022 года ситуация изменилась еще быстрее: российские поставщики начали активно вытеснять украинских конкурентов.

В 2022–2023 маркетинговом году доля России на турецком рынке достигла примерно 75%, тогда как Украина опустилась до около 20%. Причинами стали проблемы с логистикой, переработкой и нестабильностью поставок.

Доля Украины упала до минимума

Даже несмотря на частичное восстановление экспорта Украина не смогла вернуть утраченные позиции. В 2024–2025 маркетинговом году Россия уже контролировала около 90% турецкого импорта подсолнечного шрота, тогда как доля Украины составляла лишь около 8%.

В сезоне 2025–2026 (сентябрь–февраль) разрыв еще больше возрос: Россия удерживает примерно 90% рынка, а Украина – лишь около 4%.

Дополнительным фактором перераспределения потоков стала пошлина Европейского Союза на российский шрот в размере 95 евро за тонну с июля 2024 года. Поэтому значительные объемы российской продукции были переориентированы именно на турецкий рынок.

