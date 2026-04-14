Поголовье сокращается под давлением войны

По данным "Украинского клуба аграрного бизнеса", производство говядины в Украине остается относительно стабильным, несмотря на существенное сокращение поголовья крупного рогатого скота. В 2025 году общий объем производства составил 222 тысячи тонн.

Смотрите также Минус миллионы голов: в ЕС прогнозируют спад в животноводстве

В то же время количество КРС уменьшилось до 2,0 миллиона голов, что на 10% меньше, чем годом ранее, и на 24% ниже среднего показателя за последние пять лет.

Наибольшее сокращение фиксируется в частных хозяйствах и восточных регионах, где боевые действия создают дополнительные риски для содержания скота. Сейчас 45% поголовья сосредоточено на предприятиях (0,9 миллиона голов), а 55% – в хозяйствах населения (1,1 миллиона голов).

Экспорт становится ключевым для отрасли

Несмотря на сложную ситуацию, Украина продолжает активно экспортировать говядину экспортировать говядину и живой скот. В 2025 году объем экспорта составил 19,6 тысячи тонн, что лишь на 1,5% меньше показателя предыдущего года.

Обратите внимание! Аналитики объясняют это слабым внутренним спросом, из-за чего производители переориентируются на более выгодные внешние рынки. Особенно растет экспорт замороженной говядины, тогда как поставки охлажденного мяса остаются ограниченными.

Основными направлениями экспорта стали страны Европы за пределами ЕС (44,7%) и Азии (40,5%), где спрос на продукцию остается стабильным.

В то же время импорт говядины в Украину сокращается: в 2025 году он оценивается в 2 тысячи тонн, что на 35% меньше, чем годом ранее, и в 4,5 раза ниже среднего уровня за последние пять лет.

Эксперты отмечают, что несмотря на сокращение поголовья, именно внешняя торговля остается ключевым фактором поддержки отрасли в условиях военных и экономических вызовов.

Минус 215 тысяч голов за год: что происходит со скотом в Украине?