Украина увеличила продажи мороженой говядины

В апреле 2026 года Украина нарастила экспорт мороженой говядины на мировые рынки, сообщила Ассоциация производителей молока со ссылкой на предварительные данные Гостаможслужбы. Рост поставок произошел на фоне благоприятной внешней конъюнктуры – высоких цен на красное мясо и недостатка продукции в странах, которые традиционно формируют глобальное предложение.

В апреле украинские компании экспортировали 1,78 тысячи тонн мороженой говядины. Это на 7% больше, чем в марте текущего года, и на 18% превышает показатель аналогичного месяца 2025 года.

В то же время росли не только физические объемы поставок, но и валютная выручка. По итогам апреля она достигла почти 8,14 миллиона долларов США, что на 10% больше против марта и на 45% превышает результат прошлого года.

Валютная выручка растет несмотря на неоднородную динамику экспорта

За первые четыре месяца 2026 года Украина поставила за границу 5,69 тысячи тонн мороженой говядины на сумму 25,94 миллиона долларов США.

В натуральном измерении экспорт за этот период оказался на 6% меньше, чем в прошлом году, однако доходы экспортеров выросли на 13%. Это свидетельствует о благоприятной ценовой ситуации на международном рынке.

Параллельно сократились поставки крупного рогатого скота в живом весе. В апреле экспорт этого сегмента составил около 1,73 тысячи тонн, что на 38% меньше по сравнению с мартом и на 30% ниже уровня апреля 2025 года.

Выручка от продажи живого скота также уменьшился – до 4,17 миллиона долларов США. В то же время в январе – апреле общий экспорт крупного рогатого скота составил 7,26 тысячи тонн, что несколько превышает прошлогодний показатель.

Свежая говядина показала рекордный рост

Заметную динамику демонстрирует и сегмент свежей или охлажденной говядины. В апреле на внешние рынки Украина поставила 352 тонны такой продукции.

Хотя по сравнению с мартом это на четверть меньше, чем месяцем ранее, в годовом измерении показатель вырос в 17 раз. Экспортная выручка от реализации свежей говядины составила 2,95 миллиона долларов США – в 22 раза больше, чем в прошлом году.

В Ассоциации производителей молока отмечают, что за январь – апрель Украина экспортировала 1,34 тысячи тонн свежей говядины на сумму 10,57 миллиона долларов США.

Украина нарастила экспорт свежей говядины почти в 30 раз больше по сравнению с прошлогодним периодом,

– отметили в ассоциации.

Эксперты объясняют такую тенденцию сочетанием двух факторов – высокими ценами на мировом рынке и дефицитом скота в странах-производителях, что поддерживает спрос на украинскую продукцию.

Какие сейчас цены на говядину?

Согласно данным "Минфина", средняя потребительская цена на говядину в Украине составляет 373,74 гривны за килограмм. Однако конечная стоимость сильно зависит от части туши, способа разработки мяса и конкретной торговой сети.

Говяжий гуляш: средняя цена составляет 430,96 гривны. В магазинах сети Metro его можно найти за 323,89 гривны, тогда как в Novus или Megamarket цена достигает 479–490 гривен.

средняя цена составляет 430,96 гривны. В магазинах сети Metro его можно найти за 323,89 гривны, тогда как в Novus или Megamarket цена достигает 479–490 гривен. Говяжьи ребра: стоят в среднем 278,13 гривен. Сеть Варус предлагает их по акционной цене от 199,90 гривны.

стоят в среднем 278,13 гривен. Сеть Варус предлагает их по акционной цене от 199,90 гривны. Задняя часть/ошеек: цены колеблются от 350 до 390 гривен. Например, в Сильпо ошеек стоит около 386 гривен за килограмм.

цены колеблются от 350 до 390 гривен. Например, в Сильпо ошеек стоит около 386 гривен за килограмм. Вырезка: самая дорогая и самая нежная часть. Стоимость стартует от 1300–1400 гривен и может достигать значительно более высоких показателей в зависимости от производителя.

самая дорогая и самая нежная часть. Стоимость стартует от 1300–1400 гривен и может достигать значительно более высоких показателей в зависимости от производителя. Премиальные стейки и мраморная говядина: импортная или выдержанная (Dry Aged) говядина (Рибай, Томагавк) стоит от 500 до 2000 гривен за килограмм.

Украина расширяет агроэкспорт: еще одна страна открыла рынок для украинской говядины

Расширению экспорта говядины из Украины поспособствовало и открытие важного рынка, который ранее был закрыт.

Грузия открыла свой рынок для украинского мяса крупного рогатого скота и сопутствующих товаров.

Украинский экспорт свежей говядины вырос в 23 раза в первом квартале года по сравнению с прошлым годом.

По мороженой говядины, то в марте объемы экспорта составили 1,67 тысячи тонн, а выручка - около 7,37 миллиона долларов США. За январь–март Украина отгрузила 3,91 тысячи тонн такой продукции, что на 8% меньше в натуральном измерении, одновременно денежная выручка выросла на 13% и достигла 17,8 миллиона долларов США.