Какие новые требования ввела Индонезия

Индонезия обновила фитосанитарные правила для импорта украинской пшеницы. Об изменениях сообщила Госпродпотребслужба со ссылкой на Индонезийский карантинный орган.

Новые требования вступили в силу с 1 июня 2026 года и предусматривают дополнительный контроль каждой партии зерна. Отныне украинская пшеница должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом, который выдает Национальная организация защиты растений Украины.

Отдельное внимание уделено оформлению документации. В графе "Дополнительная декларация" необходимо указывать подтверждение того, что партия соответствует фитосанитарным требованиям Индонезии, а также указывать регистрационный код экспортера.

Какие условия должны выполнить экспортеры

Индонезийская сторона также определила перечень карантинных организмов, которых не должно быть в украинском зерне. В частности, речь идет о капровом жуке Trogoderma granarium, фузариозе колоса и бактериальной пятнистости.

Кроме этого, пшеница должна быть полностью очищена от почвы, сорняков, растительных остатков и других посторонних примесей. Перед отправкой обязательной процедурой станет фумигация зерна фосфином.

В Госпродпотребслужбе также напомнили о еще одном новом требовании. Перед экспортом каждой партии зерна украинский экспортер или его официальный представитель должен осуществить предварительное уведомление о поставке. Ожидается, что обновленные правила усилят фитосанитарный контроль и определят четкие условия доступа украинской пшеницы на индонезийский рынок.

Украинский ячмень старого урожая продолжает дешеветь из-за ослабления спроса на одном из ключевых экспортных рынков. Ситуацию обострил старт жатвы в Турции и ожидания значительно большего урожая зерна в этой стране.

По информации брокера Atria Brokers Дмитрия Кромкина, партию украинского ячменя старого урожая типа "костер" реализовали по 217 долларов США за тонну на условиях FOB Дунай.

Это примерно на 5 долларов США за тонну ниже уровня предложений, который наблюдался в конце предыдущей недели.