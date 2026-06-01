Урожай 2026 року може перевищити 83 мільйони тонн

Українська зернова асоціація очікує, що врожай зернових та олійних культур у 2026 році сягне 83,6 мільйона тонн, повідомляє "Українська зернова асоціація". Для порівняння, показник 2025 року оцінюється на рівні 80 мільйонів тонн.

Дивіться також Світ чекає перше за чотири роки падіння виробництва зерна: що буде з цінами

Про це повідомила пресслужба асоціації. За оцінками фахівців, у разі реалізації такого сценарію експорт агропродукції у сезоні 2026/27 може зрости до 50,8 мільйона тонн. Нинішній сезон, для порівняння, оцінюється у 42,3 мільйона тонн експорту.

Водночас аналітики наголошують, що йдеться про оптимістичний прогноз. Його реалізація значною мірою залежатиме від логістичної ситуації та безпеки транспортної й енергетичної інфраструктури України на тлі російської агресії та регулярних атак.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Пшениця, кукурудза та соняшник можуть додати у виробництві

За оцінками УЗА, урожай пшениці у 2026 році становитиме 22,8 мільйона тонн проти 22,5 мільйона тонн роком раніше. Потенційний експорт культури може зрости до 17 мільйонів тонн, тоді як у поточному сезоні очікується близько 13,5 мільйона тонн.

Виробництво ячменю прогнозують на рівні 5,2 мільйона тонн проти 4,9 мільйона тонн у 2025 році. Ймовірний експорт цієї культури оцінюють у 2,2 мільйона тонн.

Особливо позитивними в асоціації називають очікування щодо кукурудзи. Завдяки сприятливим погодним умовам урожай може досягти 32,1 мільйона тонн, тоді як минулого року він становив 31,1 мільйона тонн. Потенційний експорт кукурудзи у новому сезоні оцінюють у 27 мільйонів тонн за умови безперебійної логістики.

Також суттєве зростання прогнозують для соняшнику. Його врожай може сягнути 13,3 мільйона тонн проти 11,1 мільйона тонн у 2025 році. Традиційно майже весь урожай буде перероблений в Україні, а експорт насіння залишиться мінімальним.

Ріпак і сою дедалі активніше перероблятимуть в Україні

УЗА прогнозує, що виробництво ріпаку у 2026 році може зрости до 3,4 мільйона тонн порівняно з 3,2 мільйона тонн роком раніше. Водночас експорт культури очікується на рівні 1,9 мільйона тонн, оскільки значна частина врожаю перероблятиметься всередині країни.

Щодо сої, то її врожай оцінюють у 4,9 мільйона тонн, що трохи нижче за показник 2025 року. Потенційний експорт може становити 2,3 мільйона тонн проти 2,9 мільйона тонн у поточному сезоні.

Причиною такого тренду аналітики називають законодавчі обмеження, які ускладнюють експорт сої та ріпаку. У результаті дедалі більша частка цих культур залишається для переробки на внутрішньому ринку.