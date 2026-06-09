Зернові підтримали світові продовольчі ціни

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO), середнє значення індексу продовольчих цін у травні становило 130,8 пункту. Це лише на 0,2% менше, ніж у квітні, що свідчить про відносну стабільність світового продовольчого ринку.

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При цьому показник залишився на 2,9% вищим, ніж роком раніше, хоча все ще поступається на 18,4% рекордному рівню, зафіксованому в березні 2022 року.

Одним із ключових факторів підтримки загального індексу стало подорожчання зернових. У травні індекс цін на зерно досяг 114,3 пункту, що на 2,6% перевищило квітневий результат та на 4,9% – показник аналогічного періоду минулого року.

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Світові ціни на пшеницю зростали вже четвертий місяць поспіль. Ринок реагував на погіршення прогнозів урожаю в низці провідних країн-експортерів, зокрема у США, де стан посівів озимої пшениці оцінюють як один із найгірших за останні десятиліття. Додатковим чинником стали вищі витрати на пальне та добрива.

Позитивну динаміку також продемонструвала кукурудза. Її вартість підтримували активний імпортний попит, скорочення пропозиції з боку Бразилії та США, а також підвищення цін на енергоносії, що стимулює виробництво біоетанолу.

Рослинні олії вперше цього року подешевшали

На відміну від зернових, сегмент рослинних олій у травні продемонстрував зниження. Індекс цін на олію FAO становив 185 пунктів, що на 4,6% менше порівняно з квітнем. Це перше місячне падіння показника від початку 2026 року.

Основною причиною такого результату стало здешевлення пальмової та соєвої олії на світових ринках. Саме ці продукти найбільше вплинули на загальну динаміку індексу.

Водночас не всі види рослинних олій дешевшали. Ріпакова та соняшникова олія продовжили дорожчати завдяки обмеженій пропозиції на ринку. Проте їхнє зростання не змогло компенсувати зниження цін на пальмову та соєву олію, через що загальний індекс завершив місяць у мінусі.

Ціни на кукурудзу пішли вниз: що відбувається на українському ринку

Водночас на українському ринку фуражної кукурудзи продовжує переважати тенденція до зниження цін. Попит поки лишається високим, а аграрії не поспішають активно продавати наявні запаси зерна.

Фахівці пояснюють, що головним чинником здешевлення стало зниження котирувань на експортному ринку. Саме зовнішня кон'юнктура наразі визначає настрої учасників ринку та впливає на формування закупівельних цін.

Водночас більш суттєвого падіння вартості кукурудзи вдалося уникнути завдяки обмеженій пропозиції. Частина виробників продовжує стримувати продажі, очікуючи вигідніших цінових умов. Крім того, попит з боку споживачів залишається досить активним.