Яка країна більше не експортуватиме зерно з ТОТ?
Єгипет більше не прийматиме експортоване Кремлем зерно з окупованих територій, про що написав український лідер.
Водночас Каїр зацікавлений у збільшенні імпорту зерна з України.
Згідно зі словами Зеленського, сторони також обговорили:
- зусилля Єгипту для досягнення достойного миру;
- ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки, а ще її вплив на світовий ринок нафти;
- зустрічі та домовленості з країнами регіону;
- інші сфери для розвитку двосторонньої співпраці між країнами.
Водночас президент Росії Володимир Путін заявив у четвер, 2 квітня, що Росія та Єгипет можуть обговорити плани створення "зернового та енергетичного хабу". Про це писало Reuters.
Путін озвучив цю ідею під час зустрічі в Кремлі з міністром закордонних справ Єгипту Бадр Абделатті, зазначивши, що є "багато цікавих ідей" для обговорення. Абделатті заявив, що Єгипет вітає російські ініціативи.
У відкритій для телебачення частині зустрічі жодна зі сторін не уточнила, що саме передбачає пропозиція створення "хабу",
– йдеться у матеріалі.
Наголошується, що Росія шукає нові способи розподілу свого енергетичного експорту та сировинних товарів через хвилі західних санкцій. А Єгипет відіграє дедалі важливішу роль в обробці російських товарів і може стати логістичним та складським центром для постачань до Африки та Близького Сходу.
Окремо на рівні бізнесу також відбувалися обговорення щодо можливого створення зернового хабу в Омані.
Єгипет є найбільшим у світі імпортером пшениці та найбільшим покупцем російського зерна. За оцінками залізничного перевізника Rusagrotrans, цього сезону країна закупила близько 7,6 мільйона тонн російського зерна – приблизно на рівні минулого року.
Зверніть увагу! Путін заявив, що доручив російському уряду працювати з Єгиптом над питаннями постачання продовольства, насамперед зерна.
Що слід знати про українське зерно з окупованих територій?
- Туреччина отримувала зерно з тимчасово окупованого Маріуполя. Мова йде про компанію Erisler, що постачає продукцію для Всесвітньої продовольчої програми ООН. У документах Маріуполь вказаний як російське місто.
- Крім того, нещодавно США зняли санкції з трьох російських суден. Зокрема, обмеження більше не стосуються корабля Sv Nikolay. За даними української розвідки, раніше судно використовувалося для вивезення агропродукції з тимчасово окупованих територій.