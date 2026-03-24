Російські постачальники нарощують експорт зерна

Росія у період з 1 по 20 березня суттєво наростила експорт зернових культур, повідомляє NV із посиланням на ворожі ЗМІ. Обсяги поставок пшениці досягли 3,1 мільйона тонн, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляють росіяни, загальний експорт зернових за цей час склав близько 3,5 мільйона тонн – утричі більше у річному вимірі. Причиною зростання став активний попит з боку країн-імпортерів, які прагнуть убезпечити себе від можливого дефіциту. Зокрема, значно зросли поставки кукурудзи – до 251 тисячі тонн проти 11 тисяч тонн торік, а також ячменю – до 134,3 тисячі тонн.

Зверніть увагу! Російську пшеницю у цей період закуповували 26 країн. Найбільшими покупцями залишаються традиційні ринки: Єгипет збільшив імпорт у 3,7 раза – до 695 тисяч тонн, Туреччина – у 3,4 раза, до 314 тисяч тонн.

Також активні поставки здійснювалися до Ізраїль, Судан, а серед нових напрямків – Танзанія, Алжир, Шрі-Ланка та Оман. Кукурудза постачалася переважно до Іран та Туреччини, тоді як ячмінь також імпортували ці ж країни.

Важливо! Експерти прогнозують, що за підсумками березня загальний експорт зерна з Росії може перевищити середні показники останніх років і наблизитися до рекордних значень.

