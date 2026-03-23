Скільки зерна вкрала Росія та куди його продає?

Росія у 2025 році незаконно вивезла близько 2 мільйонів тонн українського зерна та реалізувала його на зовнішніх ринках. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час Чорноморської безпекової конференції у Кишиневі.

За його словами, зерно продавали в країни Африки, Азії, Близького Сходу та Європи. Зокрема, близько 40% поставок було спрямовано до Єгипет.

Міністр наголосив, що Росія системно атакує українську портову інфраструктуру та фактично перетворила Чорне море на зону бойових дій. Такі дії, за його словами, мають на меті дестабілізувати глобальні продовольчі ланцюги.

Андрій Сибіга підкреслив, що мова йде не лише про незаконний експорт зерна, а й про фінансування війни. Він також зазначив, що відновлення безпеки в Чорноморському регіоні є критично важливим для стабільності світових ринків продовольства. Чорне море має залишатися простором вільної навігації.

Зверніть увагу! За словами міністра, важливу роль у забезпеченні регіональної безпеки можуть відіграти Туреччина, Молдова та Румунія. Окремо він наголосив на необхідності деокупації Криму, який Росія використовує як військову базу для атак.

