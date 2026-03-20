Китай не задоволений якістю бразильської сої

Уряд Бразилії планує провести переговори з Китаєм щодо вимог до якості сої та процедур інспекції, повідомляє Reuters. Причиною стали скарги з боку Пекіна на окремі партії бразильської сої, яка експортується до Китаю.

Міністр сільського господарства Бразилії Карлос Фаваро заявив, що країна вже посилила контроль за агропродукцією. Він також спростував інформацію про нібито спрощення експортних процедур.

За його словами, рішення ухвалили після виявлення насіння бур'янів у деяких партіях сої. Відтепер сертифікати отримуватимуть лише ті вантажі, які повністю відповідають вимогам Китаю, і без цього судна не зможуть вирушити в рейс.

Зверніть увагу! Для врегулювання ситуації Бразилія планує направити до Китаю делегацію представників аграрного відомства. Вони мають узгодити спільний санітарний протокол, щоб зберегти доступ до ключового ринку та мінімізувати ризики для експортерів.

Посилення контролю вже позначилося на ринку. Трейдери повідомляють про затримки з оформленням документів, зростання витрат і простої суден у портах. Зокрема, компанія Cargill тимчасово призупинила постачання бразильської сої до Китаю.

Важливо! Попри це, обсяги експорту залишаються значними. За оцінками асоціації експортерів Anec, у березні Бразилія може поставити близько 16,32 мільйона тонн сої, що лише трохи менше попередніх прогнозів і свідчить про стабільний попит з боку Китаю.

