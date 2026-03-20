Китай не доволен качеством бразильской сои

Правительство Бразилии планирует провести переговоры с Китаем относительно требований к качеству сои и процедур инспекции, сообщает Reuters. Причиной стали жалобы со стороны Пекина на отдельные партии бразильской сои, которая экспортируется в Китай.

Министр сельского хозяйства Бразилии Карлос Фаваро заявил, что страна уже усилила контроль за агропродукцией. Он также опроверг информацию о якобы упрощении экспортных процедур.

По его словам, решение приняли после обнаружения семян сорняков в некоторых партиях сои. Отныне сертификаты будут получать только те грузы, которые полностью соответствуют требованиям Китая, и без этого суда не смогут отправиться в рейс.

Обратите внимание! Для урегулирования ситуации Бразилия планирует направить в Китай делегацию представителей аграрного ведомства. Они должны согласовать совместный санитарный протокол, чтобы сохранить доступ к ключевому рынку и минимизировать риски для экспортеров.

Усиление контроля уже сказалось на рынке. Трейдеры сообщают о задержках с оформлением документов, рост расходов и простои судов в портах. В частности, компания Cargill временно приостановила поставки бразильской сои в Китай.

Важно! Несмотря на это, объемы экспорта остаются значительными. По оценкам ассоциации экспортеров Anec, в марте Бразилия может поставить около 16,32 миллиона тонн сои, что лишь немного меньше предыдущих прогнозов и свидетельствует о стабильном спросе со стороны Китая.

