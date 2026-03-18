Цены на сою в США упали после переноса Трампом встречи с Си Цзиньпином

Фьючерсы на сою в США снизились после того, как президент Дональд Трамп объявил о переносе визита в Китай, сообщает Bloomberg. Там он должен был провести торговые переговоры.

Во время выступления в Белом доме он заявил, что встреча с лидером Китая Си Цзиньпин состоится примерно через 5 – 6 недель, а не в конце марта, как планировалось ранее. Причиной отсрочки стали геополитические обстоятельства, в частности война с Ираном.

Участники рынка ожидали, что новые закупки американской сои станут частью потенциальной торговой сделки между США и Китаем. Поэтому отложение переговоров негативно повлияло на котировки этой культуры.

Что еще повлияло на цену сои?

Дополнительное давление на рынок оказало снижение цен на нефть, что потянуло вниз и контракты на соевое масло, которое используется как сырье для производства биотоплива.

В частности, ведущие контракты на сою подешевели до 0,6%, а соевое масло потеряло до 1,7%. В то же время, по словам директора брокерской компании Futures International Джо Дэвис, падение могло быть глубже, если бы не анонсированное на 27 марта в США мероприятие, посвященное агросектору, что частично поддержало рынок.

Обратите внимание! Эксперты добавляют, что для восстановления позитивных настроений на рынке необходимо дополнительное подтверждение переговоров со стороны Китая, что может вернуть интерес инвесторов к аграрным активам.

