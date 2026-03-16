Какие изменения произошли на рынке сои в Украине?
В Украине рынок сои пока сохраняет относительное равновесие, сообщают специалисты брокерской компании Spike Brokers. По мнению специалистов, внутренние переработчики недавно повысили закупочные цены с 477 долларов США за тонну до 479 долларов США за тонну.
Эксперты отмечают, что спрос на сою поддерживается активной работой маслоэкстракционных заводов. Кроме того, стабильными остаются поставки продуктов переработки – прежде всего соевого шрота и соевого масла – на рынки Европейского Союза.
Обратите внимание! В то же время на мировом рынке сои в течение недели сохранялась относительная стабильность. Котировки CBOT Soybean Oil Futures время от времени демонстрировали незначительную коррекцию, что сдерживало дальнейший рост цен во всем соевом сегменте.
Украинская соя дорожает быстрее мировой: что будет с ценами в ближайшее время?
Цены на украинскую сою в сезоне 2025/2026 маркетингового года выросли и превысили начальные показатели на десятки долларов за тонну, достигнув 450 – 460 долларов США за генетически модифицированную сою.
На динамику цен влияют нефтяные котировки, экспортная пошлина, сокращение внутренних запасов, а также высокая цена на мировых рынках, что может привести к дальнейшему росту стоимости для переработчиков даже до 21 тысячи гривен за тонну.