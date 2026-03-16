Які зміни відбулися на ринку сої в Україні?
В Україні ринок сої наразі зберігає відносну рівновагу, повідомляють спеціалісти брокерської компанії Spike Brokers. На думку фахівців, внутрішні переробники нещодавно підвищили закупівельні ціни з 477 доларів США за тонну до 479 доларів США за тонну.
Експерти зазначають, що попит на сою підтримується активною роботою олійноекстракційних заводів. Крім того, стабільними залишаються постачання продуктів перероблювання – передусім соєвого шроту та соєвої олії – на ринки Європейського Союзу.
Зверніть увагу! Водночас на світовому ринку сої протягом тижня зберігалася відносна стабільність. Котирування CBOT Soybean Oil Futures час від часу демонстрували незначну корекцію, що стримувало подальше зростання цін у всьому соєвому сегменті.
Українська соя дорожчає швидше за світову: що буде з цінами найближчим часом?
Ціни на українську сою у сезоні 2025/2026 маркетингового року зросли і перевищили початкові показники на десятки доларів за тонну, досягнувши 450 – 460 доларів США за генетично модифіковану сою.
На динаміку цін впливають нафтові котирування, експортне мито, скорочення внутрішніх запасів, а також висока ціна на світових ринках, що може призвести до подальшого зростання вартості для переробників навіть до 21 тисячі гривень за тонну.