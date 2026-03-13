Ціни на сою в Україні продовжують зростати

Український ринок сої у сезоні 2025/2026 маркетингового року демонструє помітне зростання цін, повідомляє "Українська аграрна рада". Водночас у короткостроковій перспективі на нього може вплинути ситуація на світовому енергетичному ринку.

Аналітики ВАР пояснюють, що динаміка цін на сою значною мірою залежить від нафтових котирувань. Саме вони впливають на ринок біопалива та загальну кон'юнктуру аграрних бірж.

Наразі експортні ціни на українську сою значно перевищують рівні початку сезону. Якщо у вересні – листопаді її продавали приблизно по 390–395 доларів США за тонну, то зараз у портах ціни досягли 450 – 460 доларів США за тонну на генетично модифіковану сою та понад 475 доларів США за тонну на негенетично модифіковану.

Таким чином, від початку сезону соя подорожчала вже на 60 – 70 доларів США за тонну. Аналітики зазначають, що у разі подальшого зростання ще на 10 – 15 доларів США можна буде говорити майже про 100 доларів США приросту ціни за сезон.

Попри привабливу цінову кон'юнктуру, темпи експорту української сої поступово знижуються. За останніми даними, обсяг відвантажень становить близько 48 тисяч тонн, що значно менше порівняно з початком маркетингового року.

На це впливають кілька факторів: експортне мито на рівні 10 відсотків, скорочення внутрішніх запасів, а також відносно висока ціна української сої на світових ринках.

Наприклад, на турецькому ринку українська соя коштує майже 500 доларів США за тонну, тоді як бразильська продається приблизно по 470 – 480 доларів США за тонну.

Українським переробникам доведеться платити більше

На внутрішньому ринку ціни підтримує обмежена пропозиція. За оцінками аналітиків, уже у травні запаси сої можуть скоротитися до менш ніж одного мільйона тонн, що фактично означатиме майже повне вичерпання залишків старого врожаю.

У такій ситуації переробним підприємствам доведеться працювати до нового врожаю, тому вони можуть бути готові платити вищі ціни. Експерти не виключають, що вартість сої для переробників може перевищити 21 тисячу гривень за тонну.

Водночас короткострокова ситуація на ринку значною мірою залежатиме від коливань на світовому енергетичному ринку. Соєві котирування традиційно пов'язані з цінами на нафту, адже соєва олія широко використовується у виробництві біодизеля.

Зверніть увагу! Тому у березні та першій половині квітня на ринку можливі короткострокові коливання і навіть певне зниження цін. Проте у середньостроковій перспективі ринок може залишатися підтриманим через обмежені запаси та стабільний попит з боку українських переробників.

