Експорт вівса з України рекордно впав
У перші два місяці 2026 року експорт вівса з України різко скоротився, повідомляє "АПК-Інформ". За даними моніторингу аналітиків ринку, обсяги постачання за кордон зменшилися приблизно на 98%.
Зокрема, у січні на зовнішні ринки відвантажили 506 тонн цієї зернової культури, тоді як у лютому – лише 215 тонн. Основною причиною падіння експорту стало призупинення закупівель з боку ключових країн-імпортерів українського вівса.
Важливо! Йдеться передусім про Туреччину та Індію. У грудні 2025 року їхня частка у загальному експорті цієї культури з України становила відповідно 90,3 відсотка та 4 відсотки.
Попри різке скорочення зовнішніх постачань, ціни на внутрішньому ринку залишаються відносно стабільними.
Зверніть увагу! Протягом 2026 року ціни попиту на овес формуються переважно в раніше встановленому діапазоні – від 8 тисяч 900 до 10 тисяч 500 гривень за тонну на умовах СРТ-порт.
