Ціни на сою у США впали після перенесення Трампом зустрічі з Сі Цзіньпіном

Ф'ючерси на сою у США знизилися після того, як президент Дональд Трамп оголосив про перенесення візиту до Китай, повідомляє Bloomberg. Там він мав провести торгівельні переговори.

Під час виступу в Білому домі він заявив, що зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпін відбудеться приблизно через 5 – 6 тижнів, а не наприкінці березня, як планувалося раніше. Причиною відтермінування стали геополітичні обставини, зокрема війна з Іраном.

Учасники ринку очікували, що нові закупівлі американської сої стануть частиною потенційної торговельної угоди між США та Китаєм. Тому відкладення переговорів негативно вплинуло на котирування цієї культури.

Що ще вплинуло на ціну сої?

Додатковий тиск на ринок спричинило зниження цін на нафту, що потягнуло вниз і контракти на соєву олію, яка використовується як сировина для виробництва біопалива.

Зокрема, провідні контракти на сою подешевшали до 0,6%, а соєва олія втратила до 1,7%. Водночас, за словами директора брокерської компанії Futures International Джо Девіс, падіння могло бути глибшим, якби не анонсований на 27 березня у США захід, присвячений агросектору, що частково підтримав ринок.

Зверніть увагу! Експерти додають, що для відновлення позитивних настроїв на ринку необхідне додаткове підтвердження переговорів з боку Китаю, що може повернути інтерес інвесторів до аграрних активів.

