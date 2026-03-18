Ціни на яйця в Україні зросли за рік

У лютому середня споживча ціна яєць в Україні зросла на 3,1% – до 68,33 гривні за десяток проти 66,27 гривні у січні. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

У річному вимірі зростання цін є ще більш помітним. Порівняно з лютим 2025 року яйця подорожчали на 33,6% – із 51,14 гривні за десяток.

Водночас у відомстві уточнюють, що наведені показники не враховують дані з тимчасово окупованих територій, а також регіонів, де тривають або велися бойові дії.

Скільки коштує десяток у супермаркеті?

Згідно з даними сайту "Мінфін", наразі у найпопулярніших мережах супермаркетів України такі ціни за десяток яєць:

Яйця курячі Ясенсвіт, 1 сорт, 10 штук.

Auchan 78,50 гривні;

78,50 гривні; Megamarket 88,20 гривні;

88,20 гривні; Novus 79,99 гривні;

79,99 гривні; Auchan 83,60 гривні;

83,60 гривні; Varus 79,80 гривні.

