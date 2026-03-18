Нелегальний імпорт сирів убиває український ринок
В Україні зростає тиск на ринок сирів через збільшення обсягів нелегального імпорту. Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.
За його словами, значна частина імпортованої продукції потрапляє на внутрішній ринок без належного митного оформлення та не обкладається митами. У результаті українські виробники опиняються у нерівних умовах конкуренції з європейськими компаніями, які, до того ж отримують державну підтримку у своїх країнах.
Зверніть увагу! Як зазначає експерт, чимала частина такого імпорту має ознаки контрафактної продукції. Вона завозиться незаконно, що ще більше ускладнює ситуацію для вітчизняних виробників.
Додатковим викликом для галузі є зростання виробничих витрат. Зокрема, перебої з електропостачанням призводять до подорожчання виробництва молочної продукції. У зв'язку з цим аграрні асоціації закликають посилити контроль на пунктах пропуску, щоб запобігти нелегальному ввезенню молочної продукції, зокрема сирів.
Важливо! Також у Всеукраїнській аграрній раді наголошують на необхідності державної підтримки українських виробників, аби зберегти їхні позиції на внутрішньому ринку.
Європейські сири можуть заполонити Україну: чому винен Китай?
Китай запровадив додаткові мита на європейські сири, що зробить їх менш конкурентними на китайському ринку, змушуючи виробників шукати нові ринки, такі як Україна.
В Україні європейські сири можуть збільшити імпорт, оскільки вони вже займають 60% ринку твердих сирів, що може призвести до зниження цін на молочні продукти загалом.