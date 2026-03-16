Чому ціни на столовий буряк пішли униз?

На плодоовочевому ринку України минулого тижня зафіксували зниження відпускних цін на столовий буряк, про це свідчать дані щоденного моніторингу проєкту EastFruit.

Дивіться також В Україні дешевшають популярні овочі: що відбувається з цінами на ринку

За інформацією аналітиків, здешевшання пов'язане з активізацією продажів запасів буряку з домогосподарств. Через збільшення пропозиції темпи реалізації сповільнилися, що й призвело до падіння цін.

Лише з початку поточного тижня буряк подешевшав у середньому на 15%. Наразі основні угоди укладаються в межах 4–9 гривень за кілограм (0,09–0,20 долара США за кілограм) залежно від якості продукції та обсягів партій.

Учасники ринку зазначають, що додатковий тиск на ціни чинить слабкий попит з боку роздрібних мереж і гуртових компаній.

Зверніть увагу! Водночас нинішня вартість буряку суттєво нижча, ніж торік. Станом на зараз він продається в середньому на 65% дешевше, ніж у цей самий період минулого року.

Ціни на моркву в Україні різко просіли: що відбувається на ринку?