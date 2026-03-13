Цены на сою в Украине продолжают расти

Украинский рынок сои в сезоне 2025/2026 маркетингового года демонстрирует заметный рост цен, сообщает "Украинский аграрный совет". В то же время в краткосрочной перспективе на него может повлиять ситуация на мировом энергетическом рынке.

Аналитики ВАР объясняют, что динамика цен на сою в значительной степени зависит от нефтяных котировок. Именно они влияют на рынок биотоплива и общую конъюнктуру аграрных бирж.

Сейчас экспортные цены на украинскую сою значительно превышают уровни начала сезона. Если в сентябре – ноябре ее продавали примерно по 390–395 долларов США за тонну, то сейчас в портах цены достигли 450 – 460 долларов США за тонну на генетически модифицированную сою и более 475 долларов США за тонну на негенетически модифицированную.

Таким образом, с начала сезона соя подорожала уже на 60 – 70 долларов США за тонну. Аналитики отмечают, что в случае дальнейшего роста еще на 10 – 15 долларов США можно будет говорить почти о 100 долларов США прироста цены за сезон.

Несмотря на привлекательную ценовую конъюнктуру, темпы экспорта украинской сои постепенно снижаются. По последним данным, объем отгрузок составляет около 48 тысяч тонн, что значительно меньше по сравнению с началом маркетингового года.

На это влияют несколько факторов: экспортная пошлина на уровне 10 процентов, сокращение внутренних запасов, а также относительно высокая цена украинской сои на мировых рынках.

Например, на турецком рынке украинская соя стоит почти 500 долларов США за тонну, тогда как бразильская продается примерно по 470 – 480 долларов США за тонну.

Украинским переработчикам придется платить больше

На внутреннем рынке цены поддерживает ограниченное предложение. По оценкам аналитиков, уже в мае запасы сои могут сократиться до менее чем одного миллиона тонн, что фактически будет означать почти полное исчерпание остатков старого урожая.

В такой ситуации перерабатывающим предприятиям придется работать до нового урожая, поэтому они могут быть готовы платить более высокие цены. Эксперты не исключают, что стоимость сои для переработчиков может превысить 21 тысячу гривен за тонну.

В то же время краткосрочная ситуация на рынке в значительной степени будет зависеть от колебаний на мировом энергетическом рынке. Соевые котировки традиционно связаны с ценами на нефть, ведь соевое масло широко используется в производстве биодизеля.

Обратите внимание! Поэтому в марте и первой половине апреля на рынке возможны краткосрочные колебания и даже некоторое снижение цен. Однако в среднесрочной перспективе рынок может оставаться поддержанным из-за ограниченных запасов и стабильного спроса со стороны украинских переработчиков.

