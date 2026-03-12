Что происходит на рынке пшеницы Украины?

На украинском рынке пшеницы существенных изменений цен не произошло, сообщает "АПК-Информ". В то же время на рынок продолжает влиять ограниченное предложение зерна и стабильный спрос со стороны перерабатывающих предприятий.

По их словам, многие аграрии пока не спешат продавать пшеницу. Лишь отдельные производители соглашаются на незначительное снижение цен, чтобы пополнить оборотные средства накануне начала весенней посевной кампании.

Обратите внимание! В результате цены спроса на пшеницу второго класса формируются в пределах от 9 тысяч 600 гривен до 10 тысяч 800 гривен за тонну на условиях поставки СРТ.

Фуражная пшеница торгуется в диапазоне от 9 тысяч до 10 тысяч 100 гривен за тонну на тех же условиях.

Важно! В портах Украины цены на продовольственную пшеницу находятся в пределах от 213 до 220 долларов США за тонну на условиях СРТ-порт. Фуражная пшеница предлагается по ценам от 208 до 215 долларов США за тонну.

