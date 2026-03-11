Прогноз урожая зерновых повысили

Министерство сельского хозяйства США (USDA) пересмотрело прогноз производства зерновых культур в Украине в сезоне 2025–2026 маркетингового года, говорится в мартовском отчете ведомства. Согласно обновленной оценке, прогноз урожая пшеницы в Украине повышен до 24 миллионов тонн.

Смотрите также Война на Ближнем Востоке толкает аграрные цены вверх: масло и зерно резко дорожают

Это на 1 миллион тонн больше по сравнению с февральским прогнозом. В то же время ожидания по экспорту снижены до 13,5 миллиона тонн, что на 0,5 миллиона тонн меньше предыдущей оценки.

Оценку урожая кукурузы также повысили. По прогнозам USDA, производство этой культуры в Украине может составить 30,7 миллиона тонн, что на 1,7 миллиона тонн больше по сравнению с прогнозом прошлого месяца.

Экспорт кукурузы несмотря на урожай уменьшится

При этом прогноз экспорта украинской кукурузы остался без изменений – на уровне 22 миллионов тонн. В то же время эксперты несколько снизили оценку производства ячменя. По новым данным, урожай этой культуры в Украине может составить 5,6 миллиона тонн, что на 0,3 миллиона тонн меньше предыдущего прогноза. Ожидания по экспорту ячменя остались неизменными – 2,5 миллиона тонн.

В мировом масштабе USDA также пересмотрело прогнозы производства зерна. Так, мировой урожай пшеницы в текущем сезоне оценивается на уровне 842,1 миллиона тонн, что на 0,3 миллиона тонн больше предыдущей оценки. Объем мирового экспорта этой культуры прогнозируется на уровне 221,6 миллиона тонн.

Мировое производство кукурузы, по оценкам ведомства, может составить 1 миллиард 297,4 миллиона тонн, что на 1,5 миллиона тонн больше по сравнению с прошлым прогнозом. Мировая торговля кукурузой ожидается на уровне 200,1 миллиона тонн.

По ячменю, его мировое производство прогнозируют на уровне 154,3 миллиона тонн, что на 0,5 миллиона тонн больше предыдущей оценки. В то же время объем мировой торговли этой культурой ожидается на уровне около 32,5 миллиона тонн, что на 0,4 миллиона тонн меньше предыдущего прогноза.

Мировые цены на пшеницу выросли: погода и война США против Ирана толкают стоимость вверх