Импортер отказался от груза из-за рисков санкций
Израильская компания "Ценципер", которая является одним из крупнейших игроков на рынке, отказалась разгружать судно с зерном в порту Хайфа, сообщает newsru.co.il. Речь идет о партии зерна, которая могла быть вывезена из Украины незаконно.
Поэтому импортер сообщил поставщику, что груз придется перенаправить в другой порт.
Основной причиной такого решения стали опасения попасть под санкции, в частности со стороны европейских стран. Участники рынка все внимательнее относятся к происхождению продукции на фоне усиления контроля за цепочками поставок.
Обратите внимание! Израильские импортеры в целом обеспокоены ситуацией с возможными санкционными ограничениями. Они отмечают, что отсутствие четких разъяснений и поддержки со стороны правительства затрудняет принятие решений в таких случаях.
Судно с подозрительным зерном покинуло воды
Израиля Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о срыве очередной попытки легализации зерна, незаконно вывезенного с временно оккупированных территорий. Речь идет о судне PANORMITIS, которое после процессуальных действий украинской стороны покинуло территориальные воды Израиля и вышло в нейтральные воды.
Такое поведение может свидетельствовать об осознании риска применения к судну и грузу мер обеспечения уголовного производства, в частности ареста,
– отмечает Генпрокурор.
Украинская сторона передала соответствующие материалы в рамках международного правового сотрудничества, после чего компетентные органы Израиля приступили к выполнению запроса.
Факт возможного правонарушения уже зафиксирован на международном уровне. В Украине отмечают, что дальнейшие перемещения судна и действия причастных будут оставаться под контролем и могут получить правовую оценку в любой юрисдикции, признающей суверенитет Украины.
Обратите внимание! В Офисе генпрокурора подчеркивают: выход судна в нейтральные воды не останавливает расследование. Украина продолжает отслеживать движение связанных судов, работает над установлением всех участников схемы и будет применять международные механизмы для ареста имущества и привлечения виновных к ответственности.
Украина просила Израиль арестовать судно "Панормитис"
Ранее Украина официально обратилась к Израилю с просьбой арестовать судно "Панормитис", подозреваемое в перевозке краденого зерна.
Генеральная прокуратура Украины подала запрос в израильские органы власти на основании решения украинского суда об аресте судна.
Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х. Он отметил, что наше государство официально обратилось к Израилю по дипломатическим и юридическим каналам с просьбой принять меры.