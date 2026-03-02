Война США против Ирана повлияла на цену пшеницы

На прошлой неделе на американских биржах сохранялся спекулятивный рост цен на пшеницу, вызванный жаркой и сухой погодой в основных регионах ее выращивания в США, сообщает GrainTrade. Дополнительным фактором подорожания стали ожидания возможных ударов США по Ирану, что в пятницу подтолкнуло котировки еще на 2,2 – 3,9%.

Всего за месяц цены на пшеницу повысились на 4 – 11,9% благодаря активизации спекулятивного спроса. Однако эксперты ожидают быстрой коррекции рынка после уменьшения геополитического напряжения, особенно учитывая прогнозы улучшения погодных условий в США.

В пятницу мартовские фьючерсы продемонстрировали рост на ведущих биржах:

SRW-пшеница в Чикаго подорожала на 3,4% – до 217,25 доллара США за тонну (плюс 11,9% за месяц);

HRW-пшеница в Канзас-Сити выросла на 3,9% – до 210,5 доллара США за тонну (плюс 6,7%);

HRS-пшеница в Миннеаполисе прибавила 2,7% – до 220,2 доллара США за тонну (плюс 4%);

пшеница на бирже Euronext в Париже поднялась на 2,2% – до 197,5 евро за тонну (233,3 доллара США за тонну), что на 3,9% больше за месяц.

Какие еще факторы способствовали росту мировых цен?

Активность инвестиционных фондов также поддержала рынок. Крупные фонды сократили чистую короткую позицию по пшенице в Чикаго с 50 740 контрактов во вторник до 17 297 контрактов в пятницу – это самый низкий показатель с октября 2022 года. В то же время в Канзасе специализированные фонды сформировали наибольшую чистую длинную позицию с августа 2023 года, увеличив ее на 14 813 контрактов, что свидетельствует о повышенном интересе спекулянтов к регионам с засушливыми условиями.

В Украине на прошлой неделе экспортные закупочные цены также выросли. Продовольственная пшеница подорожала еще на 50 гривен за тонну – до 10 600 – 10 700 гривен за тонну (216 – 220 долларов США за тонну), а фуражная – до 10 300 – 10 350 гривен за тонну (209 – 211 долларов США за тонну) с доставкой до черноморских портов. Рост поддержали мировые биржевые тенденции.

Впрочем, дальнейшее повышение цен на украинскую пшеницу может быть ограниченным из-за подорожания морского фрахта, вызванное перекрытием Ираном Ормузского пролива. Поэтому участники рынка не ожидают длительного роста котировок.

