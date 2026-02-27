Мировые цены на сою растут

Фьючерсы на сою в четверг поднялись до максимума за последние 20 месяцев в преддверии представления новых норм смешивания биотоплива, которые готовит Environmental Protection Agency (EPA), сообщает Bloomberg. Речь идет о так называемых Renewable Volume Obligations – квоты на использование биотоплива, которые в ближайшее время должны передать на рассмотрение бюджетного офиса Белого дома.

Об этом во время отраслевой конференции сообщил заместитель администратора агентства Aaron Szabo. Ожидается, что решение поможет снять многомесячную неопределенность относительно спроса в аграрном секторе США.

Кукуруза и соевое масло являются ключевым сырьем для производства биотоплива, поэтому фермеры внимательно следят за принятием правил, которые могут появиться уже в марте. В то же время аналитики отмечают, что часть оптимизма относительно спроса уже заложена в цены. По словам эксперта StoneX Matt Ammermann, перед официальным представлением квот рынок демонстрирует частичную фиксацию прибыли в сегменте растительных масел.

Обратите внимание! Дополнительную поддержку рынку обеспечил рост цен на соевый шрот. Ожидается, что экспорт этого высокобелкового корма из США увеличится после заключения торгового соглашения между США и Индонезией на сумму 38,4 миллиарда долларов США.

По оценкам аналитиков Hightower Report, объемы экспорта шрота уже достигли максимума за шесть лет, а новое соглашение предусматривает дополнительные закупки американской продукции в 2026 году.

Интересно! На фоне этих факторов фьючерсы на сою выросли еще на 0,4%, кратковременно достигнув самого высокого уровня с июня 2024 года, даже несмотря на отсутствие новых закупок со стороны Китая – крупнейшего мирового потребителя. В то же время цены на соевое масло поднялись на 1,6%.

