Що відбувається на ринку пшениці України?

На українському ринку пшениці істотних змін цін не відбулося, повідомляє "АПК-Інформ". Водночас на ринок продовжує впливати обмежена пропозиція зерна та стабільний попит з боку переробних підприємств.

За їхніми словами, багато аграріїв наразі не поспішають продавати пшеницю. Лише окремі виробники погоджуються на незначне зниження цін, щоб поповнити обігові кошти напередодні початку весняної посівної кампанії.

Зверніть увагу! У результаті ціни попиту на пшеницю другого класу формуються в межах від 9 тисяч 600 гривень до 10 тисяч 800 гривень за тонну на умовах поставки СРТ.

Фуражна пшениця торгується в діапазоні від 9 тисяч до 10 тисяч 100 гривень за тонну на тих самих умовах.

Важливо! У портах України ціни на продовольчу пшеницю перебувають у межах від 213 до 220 доларів США за тонну на умовах СРТ-порт. Фуражна пшениця пропонується за цінами від 208 до 215 доларів США за тонну.

