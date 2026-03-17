Що відбувається на ринку соняшника в Україні?

Світовий ринок рослинних олій упродовж тижня демонстрував відносно стабільну динаміку, зазначають аналітики Spike Brokers. Зокрема, котирування Bursa Malaysia Palm Oil Futures зросли до 4 549 малайзійських ринггітів (+0,2%), отримуючи підтримку від енергетичного сектору.

Дивіться також Ціни на сою в Україні зростають: переробники підвищили закупівлі

Водночас ф'ючерси CBOT Soybean Oil Futures підвищилися до 67,44 цента за фунт (+1,29% за тиждень), що також позитивно вплинуло на загальний сегмент рослинних олій.

На європейському ринку соняшникова олія на умовах FOB Північна Європа утримується на рівні близько 1 467 доларів США за тонну. Це свідчить про відносний баланс між попитом і пропозицією. Водночас інверсія форвардної кривої — коли ціни на наступні місяці нижчі — стримує активність покупців у переробній галузі.

На внутрішньому ринку України фіксується помірне зростання цін. За даними SPIKE Spot Commodity Index, вартість соняшнику на базисі CPT (паритет Одеса, переробка) підвищилася з 687 до 696 доларів США за тонну.

Зверніть увагу! Ключовим фактором підтримки цін залишається обмежена пропозиція з боку аграріїв, що посилює конкуренцію між переробними підприємствами за сировину.

Україна в лідерах постачання соняшникової олії в ЄС: які обсяги експорту?