Українські виробники скоротили експорт зернових

Станом на 23 березня 2025/26 маркетингового року Україна експортувала 24,8 мільйона тонн зернових і зернобобових культур. Це на 7,4 мільйона тонн, або 23% менше, ніж за аналогічний період минулого сезону, свідчать дані Державної митної служби України.

Дивіться також Росія вкрала 2 мільйони тонн зерна з України: куди його продають

Зокрема, експорт пшениці склав 9,6 мільйона тонн, що на 26% менше, ніж торік. Поставки ячменю перевищили 1,9 мільйона тонн, знизившись на 12%.

Експорт жита залишається мінімальним – лише 0,2 тисячі тонн проти 10,8 тисячі тонн роком раніше. Найбільші обсяги традиційно припадають на кукурудзу – 13,5 мільйона тонн, однак і тут зафіксовано спад на 19% у річному вимірі.

Зверніть увагу! Також скоротився експорт борошна, який становив 47,8 тисячі тонн – на 9% менше порівняно з минулим роком.

Україна змінює ринок сої: менше врожаю – більше переробки