Украинские производители сократили экспорт зерновых

По состоянию на 23 марта 2025/26 маркетингового года Украина экспортировала 24,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 7,4 миллиона тонн, или 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.

В частности, экспорт пшеницы составил 9,6 миллиона тонн, что на 26% меньше, чем в прошлом году. Поставки ячменя превысили 1,9 миллиона тонн, снизившись на 12%.

Экспорт ржи остается минимальным – лишь 0,2 тысячи тонн против 10,8 тысячи тонн годом ранее. Наибольшие объемы традиционно приходятся на кукурузу – 13,5 миллиона тонн, однако и здесь зафиксирован спад на 19% в годовом измерении.

Также сократился экспорт муки, который составил 47,8 тысячи тонн – на 9% меньше по сравнению с прошлым годом.

