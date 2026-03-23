Внутренняя переработка сои постепенно растет

Внутреннее использование сои в Украине в 2025/26 маркетинговом году прогнозируется на уровне 2,9 миллиона тонн, сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса. Это на 51,4% больше среднего показателя последних пяти лет, хотя несколько меньше, чем в предыдущем сезоне.

Аналитики отмечают, что предыдущий сезон отметился рекордными площадями посевов сои. Зато в 2025/26 маркетинговом году аграрии засеяли около 2,1 миллиона гектаров, что на 30% меньше, чем в прошлом году, но превышает средний показатель за пять лет.

При средней урожайности 2,4 тонны с гектара валовой сбор сои оценивается в 5 миллионов тонн, что более чем на 30% меньше, чем в предыдущем сезоне. Основной причиной сокращения урожая стало именно уменьшение посевных площадей.

Важно! Несмотря на это, производство соевого масла остается относительно стабильным. В 2025/26 маркетинговом году оно прогнозируется на уровне 527 тысяч тонн, что лишь на 2,6% меньше, чем в прошлом году.

Как удалось достичь высоких показателей переработки?

Такой результат объясняется изменением подходов к рынку – в частности, введением экспортной пошлины для трейдеров, которые не являются производителями. Это стимулирует переработку сои внутри страны и сокращает экспорт сырья.

В то же время внутреннее потребление соевого масла остается низким – на уровне 25–30 тысяч тонн, ведь украинские потребители традиционно отдают предпочтение подсолнечному маслу. Около 95% произведенной продукции экспортируется.

В 2024/25 маркетинговом году Украина экспортировала 520 тысяч тонн соевого масла, а в 2025/26 прогнозируется незначительное снижение – до 501 тысячи тонн. Основным покупателем остается Европейский Союз, на который приходится 87% экспорта.

Обратите внимание! По оценкам экспертов, такие тенденции свидетельствуют о постепенном переходе украинского агросектора от экспорта сырья к производству продукции с добавленной стоимостью.

