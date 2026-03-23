Внутрішня переробка сої поступово зростає
Внутрішнє використання сої в Україні у 2025/26 маркетинговому році прогнозується на рівні 2,9 мільйона тонн, повідомляє Український клуб аграрного бізнесу. Це на 51,4% більше за середній показник останніх п'яти років, хоча дещо менше, ніж у попередньому сезоні.
Аналітики зазначають, що попередній сезон відзначився рекордними площами посівів сої. Натомість у 2025/26 маркетинговому році аграрії засіяли близько 2,1 мільйона гектарів, що на 30% менше, ніж торік, але перевищує середній показник за п'ять років.
За середньої врожайності 2,4 тонни з гектара валовий збір сої оцінюється у 5 мільйонів тонн, що на понад 30% менше, ніж у попередньому сезоні. Основною причиною скорочення врожаю стало саме зменшення посівних площ.
Важливо! Попри це, виробництво соєвої олії залишається відносно стабільним. У 2025/26 маркетинговому році воно прогнозується на рівні 527 тисяч тонн, що лише на 2,6% менше, ніж торік.
Як вдалося досягти високих показників переробки?
Такий результат пояснюється зміною підходів до ринку – зокрема, запровадженням експортного мита для трейдерів, які не є виробниками. Це стимулює переробку сої всередині країни та скорочує експорт сировини.
Водночас внутрішнє споживання соєвої олії залишається низьким – на рівні 25–30 тисяч тонн, адже українські споживачі традиційно віддають перевагу соняшниковій олії. Близько 95% виробленої продукції експортується.
У 2024/25 маркетинговому році Україна експортувала 520 тисяч тонн соєвої олії, а у 2025/26 прогнозується незначне зниження – до 501 тисячі тонн. Основним покупцем залишається Європейський Союз, на який припадає 87% експорту.
Зверніть увагу! За оцінками експертів, такі тенденції свідчать про поступовий перехід українського агросектору від експорту сировини до виробництва продукції з доданою вартістю.
Скандал із соєю: Китай тисне на Бразилію через якість продукції
Бразилія планує переговори з Китаєм через скарги на якість сої та посилення контролю за агропродукцією після виявлення насіння бур'янів.
Трейдери стикаються з затримками документів, зростанням витрат, а Cargill тимчасово призупинила постачання, але обсяги експорту залишаються значними.