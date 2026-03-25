Як вкрадене зерно з окупованих територій потрапляє до партнера ООН?

Турецька компанія Erisler, що постачає продукцію для Всесвітньої продовольчої програми ООН, могла отримувати зерно з окупованого Маріуполя, йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо". Постачання здійснювала російська компанія "Ника", власники якої також пов'язані з виробництвом бойових безпілотників.

Журналісти встановили, що у 2023–2024 роках "Ника", яка належить родині Гурових, відправила до Туреччини понад 54 тисячі тонн пшениці, вивезеної з окупованого міста.

Загалом у 2023 році компанія експортувала зерно до Туреччини та Єгипту на суму 3,7 мільйона доларів США, а вже у 2024 році обсяги зросли майже вчетверо – до 12,9 мільйона доларів США. Частину цієї продукції отримала саме Erisler.

Водночас родина Гурових володіє ще однією компанією – "Робоавиа", яка займається виробництвом розвідувальних та ударних безпілотників. За даними Головного управління розвідки України, підприємство виготовляє дрони "Сарич" і "Сюрприз" та з 2024 року перебуває під санкціями США і України.

Цікаво! Керівниця Центру журналістських розслідувань Валентина Самар припускає, що Гурови можуть бути номінальними власниками цього бізнесу, адже раніше не мали досвіду у сфері виробництва безпілотників.

Зерно йшло до Туреччини через російські порти

Журналісти також встановили, що у квітні 2024 року судно Alfa M, яке перебуває під українськими санкціями, перевезло понад 7,8 тисячі тонн пшениці з Маріуполя до російського порту Темрюк. Звідти зерно експортували до Туреччини, а кінцевим отримувачем у документах зазначалася Erisler. Посередником виступала компанія Global Commodities and Logistics Limited.

У документах походження вантажу Маріуполь був вказаний як російське місто. За словами журналістки проєкту SeaKrime Катерини Яресько, така схема дозволяє приховати справжнє походження зерна і фактично робить його контрабандним.

Додатково співробітник українського представництва міжнародної компанії Cotecna повідомив, що лабораторна перевірка цієї партії зерна проводилася в Одесі. Зразки надійшли з Туреччини з позначкою "країна походження – Росія", а їхні обсяги повністю збігалися з даними суднових документів.

Водночас усі декларації відповідності на пшеницю "Ники" з 2022 до початку 2026 року свідчать, що виробництво пов'язане з окупованим Маріуполем.

Зверніть увагу! Журналісти звернулися за коментарями до фігурантів розслідування. "Ника" та Erisler не відповіли на запити. У Global Commodities заперечили закупівлю зерна з окупованих територій і заявили, що працюють відповідно до міжнародних стандартів. У Cotecna також відкинули причетність до такої продукції, зазначивши, що покладаються на документи контрагентів і не мають незалежних інструментів перевірки походження зерна.

